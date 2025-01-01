Vito Quiles, obligado a pagar 90 euros tras ser cazado sin billete en un tren a Madrid

El agitador de extrema derecha, Vito Quiles, ha sido ‘cazado’ sin billete en un tren que realizaba el trayecto Alicante-Albacete-Madrid y ha tenido que abonar 94 euros al personal de Renfe por la parte proporcional de ese billete entre Albacete y Madrid, ya que sí tenía uno de “verano joven” que le había costado 6 euros, pero solo era válido hasta Albacete.