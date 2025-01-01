edición general
Vito Quiles, obligado a pagar 90 euros tras ser cazado sin billete en un tren a Madrid

El agitador de extrema derecha, Vito Quiles, ha sido ‘cazado’ sin billete en un tren que realizaba el trayecto Alicante-Albacete-Madrid y ha tenido que abonar 94 euros al personal de Renfe por la parte proporcional de ese billete entre Albacete y Madrid, ya que sí tenía uno de “verano joven” que le había costado 6 euros, pero solo era válido hasta Albacete.

Aeren #1 Aeren
Se aprovecha de las paguitas del verano joven y además decide robar.

O es muy tonto, o muy ladrón, o quiere casito y no sabe como conseguirlo.
nemesisreptante #4 nemesisreptante
#1 O es el típico muerto de hambre que se saca fotos para instagram con los Ferraris que ve aparcados por la calle
afrofrog #9 afrofrog
#1 d) todas las anteriores son correctas
#12 MPPC
#1 Cambia las o por y. Todas tienen pinta de ser correctas y de darse a la vez.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Hay que ser rata...
wildseven23 #7 wildseven23
Es que el "señor" Zoppellari Quiles es cutre hasta para eso.
#5 Suleiman
Este tipo me cae como el culo y le deseo lo peor, pero hace falta hacer una noticia de esta chorrada?
Mangione #13 Mangione
#5 Sí. Y no es una chorrada: si exiges altos estándares y no llegas ni a moco, eres un estafador.
Ludovicio #10 Ludovicio
Lo mismo a ese pedazo de montón de mierda no le llega con lo que gana manipulado para pagar un billete.
shinjikari #3 shinjikari
No desperdicia ni un momento para demostrarnos a todos que es tonto de remate.
#8 Katos *
Identificar como extrema derecha a un calletano pujo es de subnormales profundos.

No teneis ni idea de que es la extremaderecha
Ludovicio #11 Ludovicio
#8 ¿Que es, según tu, extrema derecha que no es esta persona?
