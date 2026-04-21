Vito Quiles: Narnia, ida y vuelta

Es posible que Santaolalla le haya hecho un favor, ya que así Quiles podrá usar este año eso de que «el Orgullo no me representa», no como los demás, que vamos a representarnos a nosotros mismos y a aquellos que, queriendo venir, no pueden. Vamos, precisamente, para que gente como Quiles pueda vivir tranquilamente. (...) No sé si Quiles saldrá ufanamente del armario, como Ernst Röhm, jefe de las SA nazis, o se quedará en él, como Roy Cohn, mano derecha del artífice de la caza de brujas, el senador McCarthy.