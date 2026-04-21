Vito Quiles: Narnia, ida y vuelta

Es posible que Santaolalla le haya hecho un favor, ya que así Quiles podrá usar este año eso de que «el Orgullo no me representa», no como los demás, que vamos a representarnos a nosotros mismos y a aquellos que, queriendo venir, no pueden. Vamos, precisamente, para que gente como Quiles pueda vivir tranquilamente. (...) No sé si Quiles saldrá ufanamente del armario, como Ernst Röhm, jefe de las SA nazis, o se quedará en él, como Roy Cohn, mano derecha del artífice de la caza de brujas, el senador McCarthy.
| etiquetas: vito quiles , orgullo , gay , opinión
Gente como Quiles puede vivir tranquilamente. En el Franquismo habían homosexuales, y homosexualas, y no sólo vivían tranquilamente sino que se podían permitir el lujo de abusar sexualmente de otros, incluidos menores, y no pasaba absolutamente nada sino al contrario: se les encubría y se les protegía desde la Administración y desde la Justicia.
Y no sólo "los curas", que es el ejemplo… » ver todo el comentario
No entremos en estos juegos de mierda ...
Me da igual si el tio se lo merece, si es un hipocrita o lo que querais ... pero no, no nos rebajemos coño a estos juegecitos, que vamos a acabar justificando la siguiente escalada.