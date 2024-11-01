·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8243
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
8106
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7487
clics
¿Ya nadie se acuerda?
7286
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
5237
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
más votadas
449
"Pide siete años de correos de Begoña Gómez, pero que nadie lo llame investigación prospectiva”: Aimar Bretos, sobre la última orden del juez Peinado
571
La Junta de Andalucía gastó más de 19.000 euros de dinero público en el viaje de Juanma Moreno a Polonia para ver la final del Real Betis en Conference League
513
Palestina gana la etapa de la Vuelta a España
358
Los corredores piden a Israel Premier-Tech que abandone la Vuelta a España [ENG]
512
Una profesora francesa, acosada por su homosexualidad, se suicida el día de la vuelta al colegio
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
355
clics
Vito Quiles llora y Antonio Maestre se descojona de él
Vito Quiles carga contra Antonio Maestre en la puerta de los juzgados y Antonio Maestre responde.
|
etiquetas
:
vito quiles
,
antonio maestre
,
micro
,
juzgados
7
2
4
K
84
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
4
K
84
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
victorjba
El mismo Vito Quiles al que no conseguían hacer llegar las citaciones porque se escondía como una cucaracha
2
K
53
#7
Powertrip
Voto errónea porque yo esperaba ver a Vito llorando y a Maestre descojonándose. Nada parecido con la realidad
0
K
9
#3
Sandilo
El que se descojono del Lacambra fue
@Ndongo
0
K
6
#1
Katos
Antonio maestre que no puede entrar en el Congreso, pues vale.
5
K
-26
#2
brandao
#1
a ver, a dónde quieres llegar
0
K
8
#6
fareway
#2
Quiere llegar al Congreso pero en 2027 va a seguir en la oposición
1
K
28
#4
Kmisetas
Un admin que corrija el titular, por favor? Solo se ve a Vito descojonandose del pocacosa de Maestre.
3
K
-36
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente