Vito Quiles llora y Antonio Maestre se descojona de él  

Vito Quiles carga contra Antonio Maestre en la puerta de los juzgados y Antonio Maestre responde.

victorjba #5 victorjba
El mismo Vito Quiles al que no conseguían hacer llegar las citaciones porque se escondía como una cucaracha xD
Powertrip #7 Powertrip
Voto errónea porque yo esperaba ver a Vito llorando y a Maestre descojonándose. Nada parecido con la realidad
Sandilo #3 Sandilo
El que se descojono del Lacambra fue @Ndongo


xD xD xD xD
#1 Katos
Antonio maestre que no puede entrar en el Congreso, pues vale.
#2 brandao
#1 a ver, a dónde quieres llegar
fareway #6 fareway
#2 Quiere llegar al Congreso pero en 2027 va a seguir en la oposición
Kmisetas #4 Kmisetas
Un admin que corrija el titular, por favor? Solo se ve a Vito descojonandose del pocacosa de Maestre.
