Vito Quiles es humillado por una reportera de izquerdas de "Woke Up News"

18

286
clics
Vito Quiles es humillado por una reportera de izquierdas de "Woke Up News"
Vito Quiles es humillado por una reportera de "Woke Up News".
|
etiquetas
:
vito quiles
,
antonio naranjo
,
risto
,
pp
,
gaza
,
flotilla
,
genocidio
#3
Beltenebros
La reportera es muy joven pero le da caña a Vito Quiles.
Algo que parece que no había hecho nadie antes.
4
K
68
#6
pitercio
*
Acabo de ver la cosa esta, es mejor la primera parte y los ejemplos que la gilipollez de la niña nerviosa y el crío retrasado fascista.
2
K
46
#4
tromperri
No tiene mérito humillar a este indigente mental.
Aún así bien por la reportera.
2
K
29
#1
Beltenebros
Relacionada:
www.meneame.net/story/jueza-investiga-vito-quiles-injurias-calumnias-i
0
K
20
#7
UnoYDos
*
No tengo yo claro si llamarlo humillación. Me encanta que no haya parado de interrumpirle con preguntas capciosas como hace el con el resto del mundo. Dos tazas de su propia medicina. Pero no tengo claro que lo haya humillado. Yo lo hubiese dejado en "le dan de su propia medicina". A lo mejor yo soy un poco raro, pero para mi, para que haya humillacion, tiene que haber "dolor psicologico". No le veo muy jodido. No se, me falta contundencia, no se como explicarlo.
1
K
11
#5
Popsandbangs
No sé si Rubén Hood y los demás hemos visto el mismo vídeo. Por cierto, qué tío cansino el Rubén Hood, el vídeo ganaría bastante suprimiendo el relleno en el que él sale halando para hacer “fair use” o como se llame
0
K
9
#2
Pertinax
Spam.
www.meneame.net/user/Beltenebros/history
6
K
-23
