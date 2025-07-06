edición general
VisualEconomik - el peso argentino se desploma y el BCRA entra en alarma: ¿qué está pasando?

VisualEconomik - el peso argentino se desploma y el BCRA entra en alarma: ¿qué está pasando?  

Los problemas se están acumulando y es posible que justo ahora estén explotando todos de golpe. El peso argentino registra la mayor depreciación mensual desde la devaluación de Milei cayendo un -12% en Julio. La situación puede volverse crítica.

Amperobonus
#0 Ahora te viene @Findenton a explicar el plan maestro de Milei y como no sonos capaces de comprender la magnitud de su genio :professor:
11
Machakasaurio
#3 es de una magnitud solo comparable al cráter que está dejando en la Economía, ciertamente.
Y eso sin entrar en los recortes de psicópata en recursos sociales y medicamentos...
2
Findenton
#7 Curioso, porque con los recortes del 32% del gasto estatal, 2024 terminó con crecimiento (Q4 2024 vs Q4 2023) y de hecho el crecimiento del PIB está en el 7.6% interanual ahora mismo.

gaceta.es/iberosfera/la-economia-argentina-crece-un-76-en-el-segundo-t
0
Findenton
#3 El peso en el libre mercado está hoy más fuerte que en agosto de 2024 (hace 1 año). Es un hecho:

7 agosto 2024. 1 dólar = 1380 pesos.
7 agosto 2025. 1 dólar = 1325 pesos.

dolarhoy.com/historico-dolar-blue  media
0
buronix
#15 La diferencia es que ahora la pobreza se ha disparado, ojo, que lo mismo la gente tenga bastante menos dinero, sobre todo extra, ayuda a contener el valor del dollar de los ahorros, no crees?
Que no pienso que soy muy listo la verdad, pero algunas cosas con tener medio dedo de frente se sabe.
En mi tierra dicen "no hay peor ciego que el que no quiere ver".
0
Findenton
#20 No, la diferencia es que la pobreza está bajando aceleradamente como se puede ver en esta gráfica y según la propia UNICEF:

Unicef admite que la Argentina de Milei ha sacado de la pobreza a 1,7 millones de niños: "Es algo digno de destacar"
www.eleconomista.es/economia/noticias/13393468/06/25/unicef-admite-que  media
0
buronix
#21 O eres mentiroso o tonto, tu eliges.
www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/pobreza-monetaria-2025
La unica razon por la que baja la pobreza es por que milei la disparo.
0
Findenton
#23 Ahí dice que cae la pobreza, lo dice en el título.
0
buronix
#25 en base a lo que subio con milei dices?
SIn contar con que los datos de unicef, son diferentes y mucho peores que la grafica magica que te sacaste.
0
Findenton
#26 " Si la comparación se hace frente al mismo semestre de 2023, se registra una caída en la tasa de pobreza de 6 puntos porcentuales, que representan 800 mil niños."

Ha caido incluso con respecto al primer semestre de 2023, no digamos ya con respecto al segundo semestre de 2023. En ambos casos no gobernaba todavía Milei. Milei ha bajado la pobreza por debajo de lo heredado. Lo dice el artículo que vinculas, a lo mejor el tonto es el que manda artículos sin leerlos.
0
UNX
Justamente hoy he conversado con uno que nos decía que en España necesitamos un Milei para quitar chiringuitos :roll:
Claro, y luego un Alvise a hacer limpieza de corruptos.
4
Dragstat
#4 y un Musk para despedir a funcionarios y volver a recontratarlos dos meses después.
1
Narmer
#4 Yo también he oído lo mismo. No sé si es falta de comprensión lectora, maldad o qué narices les pasa a esa gente por la cabeza.

Muy bueno lo de incluir a Alvise, el hombre que hizo carrera a base de extorsionar al prójimo.
1
SeñorPresunciones
Que poner un trallado al mando nunca es buena idea.
3
Verdaderofalso
#1 A ver puto zurdo, ¿te lo tengo que explicar con títeres?  media
8
Estoeslaostia
#2 mejor en campos de fútbol....
0
HeilHynkel
Los payasos del youtube hablando del payaso de Argentina.
3
Solinvictus
Haber putos zurdos que se los voy a explicar, la devaluación viene a través de la bajada de inflación relacionada con la deuda exterior que crea una subida del PIB a consecuencia de la deflación del pan de higo en la india que ocasiona que el resoli este más caro que antes, lo entiendes.
1
El_Tio_Istvan
Estos tristes son los del Juan De Mariana, no? Turboliberales recogiendo cable. :foreveralone: :foreveralone:
1
XXguiriXX
Nada de qué preocuparse, se viene la inyección de dólares de EEUU e Israel xD
1
ur_quan_master
Estad atentos, porque está es la versión infantil de lo que va a pasar en unos meses en EEUU xD
1
amlluch
Vaya puto panfleto
2
Emotivo
Se le escapó de las manos la motosierra y le cortó los vuelos.
1
Findenton
#22 El mismo doctor que dijo que la inflación bajaba en Argentina porque el consumo bajaba... mientras el consumo familiar está en máximos de los últimos 10 años.  media
0
daniMate
Relacionada. Mismas historia contada por Eduardo Garzón.

youtu.be/WxWnMJJbuKw?si=XA4JAObDz6lfX3Xw
0
Findenton
#9 Garzón el "economista".
0
daniMate
#17 doctor en economía. Si.

¿Tu doctorado es en...???
0

