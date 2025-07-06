VisualEconomik - el peso argentino se desploma y el BCRA entra en alarma: ¿qué está pasando?  

Los problemas se están acumulando y es posible que justo ahora estén explotando todos de golpe. El peso argentino registra la mayor depreciación mensual desde la devaluación de Milei cayendo un -12% en Julio. La situación puede volverse crítica.
Y eso sin entrar en los recortes de psicópata en recursos sociales y medicamentos...
7 agosto 2024. 1 dólar = 1380 pesos.
7 agosto 2025. 1 dólar = 1325 pesos.
Que no pienso que soy muy listo la verdad, pero algunas cosas con tener medio dedo de frente se sabe.
En mi tierra dicen "no hay peor ciego que el que no quiere ver".
Unicef admite que la Argentina de Milei ha sacado de la pobreza a 1,7 millones de niños: "Es algo digno de destacar"
La unica razon por la que baja la pobreza es por que milei la disparo.
SIn contar con que los datos de unicef, son diferentes y mucho peores que la grafica magica que te sacaste.
Ha caido incluso con respecto al primer semestre de 2023, no digamos ya con respecto al segundo semestre de 2023. En ambos casos no gobernaba todavía Milei. Milei ha bajado la pobreza por debajo de lo heredado. Lo dice el artículo que vinculas, a lo mejor el tonto es el que manda artículos sin leerlos.
Claro, y luego un Alvise a hacer limpieza de corruptos.
Muy bueno lo de incluir a Alvise, el hombre que hizo carrera a base de extorsionar al prójimo.
¿Tu doctorado es en...???