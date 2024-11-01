Visto para sentencia el juicio por la trama eólica

«El juicio más largo» que el magistrado asegura que ha tenido que afrontar a lo largo de su vida. Los cargos presentados para el principal encausado suman 42 años de cárcel y el pago de multas por 239 millones de euros por delitos de cohecho, extorsión, tráfico de influencias, blanqueo y contra Hacienda. Las penas globales solicitadas para los once encausados se sitúan en 116 años de cárcel y multas por importe de 648 por prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.