Visto para sentencia el juicio por la trama eólica

«El juicio más largo» que el magistrado asegura que ha tenido que afrontar a lo largo de su vida. Los cargos presentados para el principal encausado suman 42 años de cárcel y el pago de multas por 239 millones de euros por delitos de cohecho, extorsión, tráfico de influencias, blanqueo y contra Hacienda. Las penas globales solicitadas para los once encausados se sitúan en 116 años de cárcel y multas por importe de 648 por prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Curioso que en este artículo del ABC no se mencione al PP, ni siquiera se incluya el adjetivo "popular" en ningún momento. Será que la corrupción solo tiene filiación para el ABC cuando no es de su cuerda.
