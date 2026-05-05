Un visitante de la nube de Oort: un raro cometa aparece en los cielos del hemisferio sur

Los cielos nocturnos del hemisferio sur recibirán a un extraño visitante durante las próximas dos semanas. Un brillante cometa azul verdoso, que se cree que se originó en una región helada del borde del sistema solar, oscilará sobre Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. El cometa —conocido como C/2025 R3 PANSTARRS— se descubrió en 2025 y ha ido pasando lentamente junto a la Tierra. El mes pasado fue visible en el hemisferio norte durante varias semanas. Ahora es el momento de que lo vean los observadores de estrellas del hemisferio sur.