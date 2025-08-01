edición general
La visión china de lo de Alaska Nuevo envío de Meili desde China, en esta ocasión lo que se dice allí de las reuniones de Trump con Putin y ...

Nuevo envío de Meili desde China, en esta ocasión lo que se dice allí de las reuniones de Trump con Putin y la posterior con sus lacayos europeos y el bufón Zelenski. Lo resumo de las varias cosas que ha enviado. No pongo comillas, pero todo es textual. Incluida la referencia a España del punto 13. 1.- Putin resultó ganador. En cierta medida, rompió con el aislamiento internacional de los países occidentales. Al mismo tiempo, no hizo concesiones sustanciales en el campo de batalla y, por lo tanto, no alcanzó un acuerdo sustancial con Estads U

Don_Pixote
"El Kremlin siempre ha buscado aumentar su población mediante la anexión de Ucrania, sin querer sacrificar cientos de miles de vidas jóvenes en la guerra. Esto también ha llevado a Rusia a prestar mucha atención a la protección de los huérfanos ucranianos encontrados en zonas de guerra, devolviéndolos a familias rusas para su crianza, ya que todos son descendientes del grupo étnico "Gran Ruso"."

xD al menos la propaganda que subís admite abiertamente burradas como esta
carakola
#1 Propaganda eres tu. Los neoliberales sois más de reventar niños en gaza que de sacarlos del campo de exterminio.
Don_Pixote
#3 :calzador: :calzador: :calzador: venga, cambia el foco de atención , corre corre..!
La noticia va de Rusia e Ucrania.
omega7767
"sus lacayos europeos y el bufón Zelenski"

jaja, cuanta verdad
Sammy_Jankis
¿Qué clase de titular y entradilla es esta?
