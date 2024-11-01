Los visigodos también mimaban el agua

Aunque siempre se ha alabado el aprovechamiento que se hizo del agua en el periodo de dominación islámica de la península ibérica, incluso en la etapa romana, hay que reivindicar el uso del agua en el periodo visigodo. Un buen ejemplo de ello fue el complejo aristocrático visigodo de Los Hitos (Arisgotas, Toledo), donde el abastecimiento de agua para consumo y la protección frente a las inundaciones pudieron condicionar la ubicación del asentamiento y su evolución histórica.