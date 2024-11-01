edición general
8 meneos
22 clics

El virus que afecta al 60 % de los humanos y que podría estar tras las roturas de cadera en la vejez

Recientemente una investigación llevada a cabo por la Universidad de Nanjing y del Hospital Provincial de Jiangsu pone sobre la mesa a otro actor con el que no se contaba: El citomegalovirus humano (HCMV). Este virus está latente en el genoma de hasta el 60 % de las personas. Es decir, se trata de un virus que se encuentra en la mayoría de humanos sin hacer absolutamente nada. Sin embargo, estos investigadores creen que a partir de ciertas edad, el virus puede reactivarse y propiciar la rotura de los vasos sanguíneos en la cadera.

| etiquetas: citomegalovirus , cadera , rotura , vejez , nanjing , jiangsu
6 2 0 K 115 ciencia
1 comentarios
6 2 0 K 115 ciencia
#1 Pitchford
Pues a ver si se consigue medir de alguna forma simple y a partir de ahí se podrán probar tratamientos supongo..
0 K 18

menéame