El virus que afecta al 60 % de los humanos y que podría estar tras las roturas de cadera en la vejez

Recientemente una investigación llevada a cabo por la Universidad de Nanjing y del Hospital Provincial de Jiangsu pone sobre la mesa a otro actor con el que no se contaba: El citomegalovirus humano (HCMV). Este virus está latente en el genoma de hasta el 60 % de las personas. Es decir, se trata de un virus que se encuentra en la mayoría de humanos sin hacer absolutamente nada. Sin embargo, estos investigadores creen que a partir de ciertas edad, el virus puede reactivarse y propiciar la rotura de los vasos sanguíneos en la cadera.