Virginia Barcones: “Cuando las llamas se apaguen cada uno tendrá que explicar qué ha hecho y cómo lo ha hecho”

La directora de Protección Civil defiende la actuación del Gobierno durante los incendios y no se arrepiente de sus críticas a los ejecutivos de Galicia, Castilla y León y Extremadura

#1 vantablack
pueden esperar las mismas explicaciones que recibimos en la dana, que aun no sabemos lo que estuvo haciendo el señor Mazón
Veelicus #5 Veelicus
#1 O el metro de valencia, o el prestige, o la presa de aznalcollar, o el aceite de colza... en este pais cuando la responsabilidad es de las autoridades nadie va a la carcel el tiempo que mereceria
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Coño, lo mismo que pasa en CYL, Galicia, Murcia; Andalucia, Madrid y Valencia, todos puestos a dedo y con carnet del PP
#6 chavi *
No. No tendrá que hacerlo

Pasara como con el Prestige, el Alvia, el Yak, las comisiones del covid, los avales de avalmadrid, el credito en condiciones ventajosas, la sareb, el M.Rajoy, la policia patriótica o la DANA.
#8 UNX
No hace falta esperar a que se apaguen las llamas para saber las explicaciones que darán.
sotillo #3 sotillo
Otro bulo y ya vais por 7291 tomos
#4 Suleiman
Van a dormir el tema y si te visto no me acuerdo... Como con la DANA.
alcama #2 alcama *
La directora de Protección Civil es una señora con carnet de partido puesta a dedo.


Podía explicar esto:
El Gobierno tardó una semana en escribir a las CCAA para pedirles medios terrestres para los incendios

www.elmundo.es/espana/2025/08/23/68a9dac521efa0a3588b4585.html
#9 Frank39
#2 está pava no tiene nada de experiencia y no se si formación en gestión de emergencias.
Este tipo de perfiles debieran ser para opositar, limpiamente.
