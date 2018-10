Violeta o el timo de la moda 'curvy'  

La marca Mango, artífice de esta ingeniosa estrategia empresarial, decidió un buen día que las gordas, las fofisanas o las curvys no pondrían un pie en sus tiendas. Tal cual. Pero no estaba dispuesta a perder clientela, así que abrió otros locales diferentes en calles paralelas (excluir de tu chiringuito a las mujeres a partir de la 40 es todo un ejemplo de integración, sí señor). Y por si eso no fuese suficiente, se cambió el nombre de "Mango" a "Violeta", no vaya a ser que las gordas se confundan de tienda.