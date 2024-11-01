Los violentos años 70

Durante los años previos al golpe miles de jóvenes radicalizados soñaron con que la revolución estaba al alcance de la mano. Entender y contar qué pasó en Argentina a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, con sus miles de asesinados, desaparecidos, torturados y exiliados, víctimas de una maquinaria de represión ilegal montada desde el propio Estado, requiere saber qué sucedía en el país previamente. Entre fines de los años 60 y mediados de los 70 del siglo pasado, Argentina vivió años de intensa violencia política protagonizada