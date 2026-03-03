·
VIOLENCIA MACHISTA | Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en Zamora y detienen a su marido
El hombre se enfrenta a un presunto delito de violencia de género con los agravantes de detención ilegal, coacciones, control, acoso, amenazas y maltrato físico y psicológico
|
etiquetas:
:
violencia de género
,
zamora
8
2
4
K
84
actualidad
2 comentarios
#1
tronchastiles
Más info:
www.tribunazamora.com/noticias/436535/rescatada-una-mujer-extranjera-r
1
K
22
#2
pepel
Relacionada:
www.meneame.net/story/infierno-joven-atada-bridas-violada-tras-regresa
0
K
18
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
www.tribunazamora.com/noticias/436535/rescatada-una-mujer-extranjera-r