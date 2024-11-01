La violencia se intensifica en Marruecos con intentos de asalto a comisarías y cuarteles que se cobran 3 muertos

El movimiento Genz212 ha emergido como principal catalizador de las movilizaciones. Sus demandas son claras y estructuradas: mejoras en el sistema de salud, reformas profundas del sistema educativo, políticas efectivas contra la corrupción y medidas concretas para reducir el desempleo juvenil mediante creación de empleo y fomento del emprendimiento. El tejido social marroquí muestran signos de estrés profundo. Altos índices de desempleo juvenil, reducción de oportunidades laborales y deterioro de servicios básicos —salud y educación-han generad