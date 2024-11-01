edición general
La violencia se intensifica en Marruecos con intentos de asalto a comisarías y cuarteles que se cobran 3 muertos

El movimiento Genz212 ha emergido como principal catalizador de las movilizaciones. Sus demandas son claras y estructuradas: mejoras en el sistema de salud, reformas profundas del sistema educativo, políticas efectivas contra la corrupción y medidas concretas para reducir el desempleo juvenil mediante creación de empleo y fomento del emprendimiento. El tejido social marroquí muestran signos de estrés profundo. Altos índices de desempleo juvenil, reducción de oportunidades laborales y deterioro de servicios básicos —salud y educación-han generad

Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#6 Pero es gay o pederasta, le van mas bien los tiernos infantes, me parece.
0 K 20
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#7 Porque no, si mas que amigos son casi enemigos, pensando en hincarle el diente a Ceuta y Melilla.
0 K 20
HeilHynkel #19 HeilHynkel
#17

No creo que quieras ver a otro Abd El-Krim.
0 K 16
Antipalancas21 #20 Antipalancas21
#19 Tu crees estando trump por medio.
0 K 20
MoñecoTeDrapo #25 MoñecoTeDrapo
#20 Trump no sabrá ni que España tiene territorio en África. Mejor no agitar la maraca y llamar su atención que lo mismo quiere poner orden para estabilizar la zona a su manera.
0 K 12
shake-it #10 shake-it
#6 En Marruecos a lo mejor sí, no tienen pinta de ser muy tolerantes con la diversidad de orientación sexual. :troll:
0 K 18
shake-it #12 shake-it
#8 #6 Por la vida que ha llevado, me inclino a pensar en un cáncer hepático o diabetes muy severa.
0 K 18
shake-it #22 shake-it
#21 No puedo ser menos homófobo, pero recalco este dato por la hipocresía de ser el tirano de un país en el que los homosexuales son ciudadanos de segunda.
0 K 18
Milmariposas #4 Milmariposas *
Pasamos de una primavera árabe (2010-2012) que luego quedó más o menos en agua de borrajas a un otoño marroquí en 2025 (que estoy segura de que traerá cola)... Por ejemplo un derrocamiento del vagorey... Al tiempo.
1 K 18
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#4

El tema es que no nos interesa nada la inestabilidad en Marruecos.
0 K 16
Fartucu #23 Fartucu
#7 Cierto, pero nos interesa que tengan buenas condiciones de vida. Es una dictadura en la práctica.
0 K 7
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Al final ¿se confirmó lo de la enfermedad del rey de Marruecos? A tenor del final del artículo debe estar por ahí.
0 K 16
shake-it #3 shake-it
#1 El alcoholismo es una enfermedad muy dura. Quiero pensar que te refieres a esa enfermedad y no al hecho de que sea homosexual.
1 K 21
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#3

No hace mucho salío que le habían ingresado ... y que yo sepa, por gay no te ingresan.
0 K 16
Lyovin81 #8 Lyovin81
#3 Creo que se refiere, realmente, a una enfermedad grave, sea la que sea, que se dice que padece el rey de Marruecos.
0 K 7
Milmariposas #11 Milmariposas
#3 Esa enfermedad ya le costó su matrimonio. Laila tuvo razón de largarse de su lado. Cuando uno no se deja ayudar... los milagros no funcionan.
0 K 14
Connect #21 Connect
#3 Vas muy despistado. Al rey de Marruecos se le ingresó en un hospital de París y corrió el bulo de que estaba muy mal, que la podía palmar. Al final parece que era un chequeo rutinario. O al menos eso dicen.

Has de dejar de tener pensamientos homófobos. No todo el mundo está pendiente de si alguien es homosexual o no.
0 K 18
#2 tierramar *
En Marruecos, la muerte de ocho embarazadas tras dar a luz en un hospital encendió la mecha de las manifestaciones.
Comparemos: En Andalucia 2000 casos de cribado de cancer de mama, desatendidas. España: 24´9 % paro juvenil.
España: corrupción estructural de los partidos del Régimen: Gürtell, EREs, Montoro, Cerdán,..
0 K 15
#15 super3
Seria muy preocupante que los islamistas, sean de la rama que sea, llegasen al poder.
0 K 8
Enero2025 #5 Enero2025
Normal que los jóvenes no tengan futuro en Marruecos, los tenemos a todos aquí pagando pensiones.
11 K -48
Lyovin81 #9 Lyovin81
#5 Lo que has escrito no tiene ni pies ni cabeza. Si están aquí, no están allí. De qué coño hablas?
0 K 7
shake-it #13 shake-it
#9 A ver, no reirse de los mermados.
0 K 18
Lyovin81 #18 Lyovin81
#13 pos tiés razón
0 K 7
#14 Leon_Bocanegra
#5 Ole, ole y ole. Admiro que seas capaz de soltar tremenda gilipollez así, sin despeinarte. Que puto crack! Maquina! Monstruo! Titán!
4 K 59
Bhuvaya #24 Bhuvaya
#5 mejor eso que soltar racistadas en un foro anónimo de la red.
0 K 6

menéame