El violador de Montjuïc ataca a dos funcionarios en prisión, pero le levantan el castigo para "su protección"

El hombre de 25 años que, mientras estaba de permiso penitenciario, supuestamente, agredió sexualmente, de manera brutal, a una mujer en Montjuïc, en Barcelona, el pasado mes de febrero, ha atacado a dos funcionarios en la prisión de Quatre Camins, donde está ingresado, a la espera de que sea juzgado por esta nueva agresión sexual. Cabe recordar que este hombre, Mohamed C., nacido en Marruecos, cuando era menor, ya agredió sexualmente, como mínimo, a cuatro mujeres.
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Como he explicado en otras ocasiones, el auténtico problema son los buenistas. No hay nada más maligno que un buenista. Si pudiera escoger entre matar a este criminal o matar a un buenista, iría directamente a por el peligro real.
Si no hubiera buenistas, esto no nos podría pasar de ninguna de las maneras.
El enfado no resuelve problemas, la globalización arregla algunos asuntos.
Ahora que los responsables de estas políticas de inmigración de mierda se lo expliquen a las chicas violadas