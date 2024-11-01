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El violador de Montjuïc ataca a dos funcionarios en prisión, pero le levantan el castigo para "su protección"

El violador de Montjuïc ataca a dos funcionarios en prisión, pero le levantan el castigo para "su protección"

El hombre de 25 años que, mientras estaba de permiso penitenciario, supuestamente, agredió sexualmente, de manera brutal, a una mujer en Montjuïc, en Barcelona, el pasado mes de febrero, ha atacado a dos funcionarios en la prisión de Quatre Camins, donde está ingresado, a la espera de que sea juzgado por esta nueva agresión sexual. Cabe recordar que este hombre, Mohamed C., nacido en Marruecos, cuando era menor, ya agredió sexualmente, como mínimo, a cuatro mujeres.

| etiquetas: montjuïc , violador , ataca , funionarios
12 3 1 K 19 Sucesos
8 comentarios
12 3 1 K 19 Sucesos
#2 woke
Es una víctima del sistema
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Narmer #3 Narmer
¿Y por qué hay que proteger a esta escoria?
1 K 12
treu #4 treu
#3 porque le hemos fallado.
1 K 19
#6 Edwin.r
Y recordemos que esta gente no tiene su profesión reconocida como de riesgo
0 K 9
#5 fzman *
Nos estamos volviendo completamente idiotas. Este tipo debería estar encadenado permanentemente.

Como he explicado en otras ocasiones, el auténtico problema son los buenistas. No hay nada más maligno que un buenista. Si pudiera escoger entre matar a este criminal o matar a un buenista, iría directamente a por el peligro real.

Si no hubiera buenistas, esto no nos podría pasar de ninguna de las maneras.
0 K 7
#7 fralbin *
Es que no estamos especializados en este area, el proceso para gestionar este tipo de humanos lo hacen mejor en el Salvador, deberiamos externalizar este servicio a un menor coste y obtener mejor resultado a la vez.

El enfado no resuelve problemas, la globalización arregla algunos asuntos. :-D
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Chepacoletariado #8 Chepacoletariado *
Lo de mandarlo de vuelta a la cloaca de la que salió supongo que ni se contempla.

Ahora que los responsables de estas políticas de inmigración de mierda se lo expliquen a las chicas violadas
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menéame