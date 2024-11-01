El violador de Montjuïc ataca a dos funcionarios en prisión, pero le levantan el castigo para "su protección"

El hombre de 25 años que, mientras estaba de permiso penitenciario, supuestamente, agredió sexualmente, de manera brutal, a una mujer en Montjuïc, en Barcelona, el pasado mes de febrero, ha atacado a dos funcionarios en la prisión de Quatre Camins, donde está ingresado, a la espera de que sea juzgado por esta nueva agresión sexual. Cabe recordar que este hombre, Mohamed C., nacido en Marruecos, cuando era menor, ya agredió sexualmente, como mínimo, a cuatro mujeres.