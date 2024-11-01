edición general
Un violador afgano recibe asilo y puede caminar por las calles de Gran Bretaña durante seis años tras los errores del Ministerio del Interior (ENG)

Omar Ali Noori, de 31 años, llegó ilegalmente en 2019, después de huir de Austria. Fue arrestado por la violación de una mujer en Linz en 2018, pero se fugó bajo fianza y huyó a Gran Bretaña. Pero en 2023 el Ministerio del Interior le concedió permiso para permanecer en el país por tiempo indefinido durante cinco años , y el año pasado se le unió su esposa, de 23 años. Los registros judiciales muestran que tenía cuatro identidades y cinco fechas de nacimiento diferentes en los documentos.

platypu
“A Noori se le preguntó directamente si había cometido o sido acusado de algún delito en algún país o si había sido detenido en algún país.

Su respuesta a ambas preguntas fue negativa. Esto claramente no fue exacto...
burgerconqueso
A saber cuantos habra asi, no sera una excepcion
