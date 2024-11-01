Vincenzo Peruggia, el italiano que robó la Mona Lisa después de ayudar a fabricar y colocar su marco de seguridad

«¿Robar la Mona Lisa? Sería como pensar que alguien pudiera robar las torres de la catedral de Notre Dame». Esta frase fue pronunciada en 1911 por el entonces director del Museo del Louvre cuando le informaron de que el famoso cuadro de Leonardo había desaparecido la noche anterior. Pero, pese a la fanfarronería, lo cierto es que alguien se había llevado la pintura y la identidad del ladrón no fue descubierta hasta dos años más tarde, cuando intentó vendérsela a la Galería de los Ufizzi.