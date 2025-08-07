edición general
El Villarreal ficha a Thomas Partey y anuncia que rescindirá su contrato si es declarado culpable

El futbolista firma por una temporada y se incorpora este viernes a la disciplina del equipo. Está acusado de violar a dos mujeres mientras era jugador del Arsenal.

Desde luego que nadie es quién para decidir si alguien es culpable más que un juez. Y todo el mundo es inocente hasta que un jurado declare lo contrario. Pero ostras, te la juegas mucho en confiar en una persona a la que han denunciado nada menos que tres mujeres. Me dices que es una sola denuncia, y siempre puede haber un malentendido, una denuncia falsa, un complot, rencilla, etc... Pero son tres distintas. Solo el dineral que tiene este tío para poder gastar en buenos abogados da cierta oportunidad. Pero el Villarreal se la ha jugado mucho (aunque si luego el jugador tiene éxito, marca goles o da muchas asistencias, todo se olvida.... así es el ser humano).
