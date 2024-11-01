edición general
Vilaplana responde a la presión de Pradas a horas de declarar: "Quién es ella para decir que cuente la verdad"

Maribel Vilaplana, periodista con la que Carlos Mazón disfrutó de una comilona de más de tres horas el día de la DANA, comparecerá en el juicio abierto en Catarroja el próximo lunes, 3 de noviembre y ElPlural.com ha podido hablar con su entorno más cercano. La comparecencia de la segunda comensal de El Ventorro resulta clave para la causa en la que se investiga la gestión de la catástrofe que acabó con la vida de 237 personas (229 en Valencia), por la que están implicados Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, tod

6 comentarios
Olepoint
A ver, "Maribé", cualquier persona puede decirte que cuentes la verdad, y solo debes sentirte herida si pensabas contar una mentira, o antes has contado una mentira. Es como si vienen a decirte, venga "Maribé" anda "palante", lo normal, vamos, contar la verdad, aunque claro, en el entorno del PP las verdades no se cuentan en público, se dejan para contarse en los reservados de los restaurantes y locales de ocio.

cenutrios_unidos
Pues una testigo...¿No?

tul
es la que se iba a comer el marron de tu "mecenas"

Sarampion
Con 229 muertos, desde el 30 de octubre tenías que estar diciendo la verdad.

Antipalancas21
#3 Creo que pueden ser mas lo fallecidos: www.meneame.net/story/victimas-dana-podrian-subir-234

PerritaPiloto
Cualquiera puede pedir a otro que cuente la verdad. Señalar a quien pregunta simplemente es intentar recurrir el bulto.


