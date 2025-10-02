Vilagarcía inició el cambio de nombre de 15 calles ‘franquistas’

El Concello de Vilagarcía inició el cambio de nombre de 15 calles que tenían nomenclatura relacionada con la dictadura. La primera de ellas fue Conde Vallellano que pasó a denominarse Clara Campoamor. Además de la citada anteriormente, la calle Rey Daviña pasará a ser calle del Río; General Yagüe se denominará Luís Pando; y Fariña Ferreño será la rúa Maruja Mallo, entre otras. Con esta actuación, el gobierno local afirma que cumple con la Ley de Memoria Democrática, al eliminar todas las “referencias fascistas”. Los criterios de selección...