Videos antiguos no muestran paneles fotovoltaicos explotando por la ola de calor en España en 2025

En agosto de 2025, España experimentó la ola de calor más intensa que se haya registrado en casi 50 años, que causó miles de muertes e incendios forestales. En ese contexto, difunden en redes sociales una compilación de videos que supuestamente muestra cómo los paneles solares están incendiándose y explotando por el calor. Sin embargo, la secuencia difundida en redes sociales no tiene relación con la ola de calor. Son del 2021 y 2022 de China.