El videojuego de Scooby Doo para ordenador tipo Dragon’s Lair que ELITE nunca llegó a publicar podría volver a la vida

La historia de un proyecto ambicioso de 1985: Elite planeó crear un juego de Scooby Doo al estilo de Dragon’s Lair para el ZX Spectrum, con animaciones intercaladas y decisiones en tiempo real. Aunque algunas escenas fueron mostradas a la prensa británica, las limitaciones de los 48 KB impidieron su culminación, y el proyecto quedó abandonado a partir de 1986. Ahora, cuatro décadas después, Elite plantea rescatar la idea original: utilizar prototipos y fragmentos de código existentes, remasterizarlo para el público moderno.
