edición general
11 meneos
71 clics
VÍDEO | Un turista español da cerveza a un elefante en Kenia y desata la indignación mundial

VÍDEO | Un turista español da cerveza a un elefante en Kenia y desata la indignación mundial

El animal, llamado Bupa, fue rescatado hace más de 30 años y ahora se ha visto envuelto en un polémico vídeo que ha indignado a conservacionistas y amantes de la naturaleza. ...

| etiquetas: kenia , turismo , españa
9 2 2 K 115 actualidad
13 comentarios
9 2 2 K 115 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Pivorexico
El elefante ya llevaba una buena trompa , antes de probar la cerveza .
7 K 104
#8 Hombre_de_Estado
Yo, si fuera el juez keniata, le condenaría a beberse todo el pis que mee ahora el elefante. Así aprenden a comportarse estos imbéciles.
1 K 40
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Si era Cruzcampo cualquier indignación es poca. xD
1 K 36
Pacman #7 Pacman
#6 dicen que le dieron cerveza
2 K 48
The_Ignorator #4 The_Ignorator
Elefante cerveza
Menéame peta
1 K 23
#3 Katos *
Una cerveza vs 3 tonaladas de masa corporal.

Es como si un humano mira fijamente una botella de whisky.

Absurdo

Canaunyapress con el odio a España en cada "noticia"
2 K 19
capitan__nemo #2 capitan__nemo
¿Donde están juancar o su nieto?
0 K 18
Rorschach_ #9 Rorschach_
Indignación mundial... Un titular así de idiota sí que debería desatarla.
0 K 10
AngryBird #11 AngryBird
Españoles y mucho españoles por el mundo. Menuda vergüenza.
0 K 9
#12 Tecar
No es por lo que le puede hacer la cerveza en sí a un bicho que puede llegar a las 6 toneladas.
Es por la estupidez del turista chorra que lo mismo le da cerveza a un elefante que graba "yo estuve aquí" en el Partenón.
0 K 7
#13 Kalandraka125
Si ellos supieran...  media
0 K 6

menéame