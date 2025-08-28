·
11
71 clics
71
clics
VÍDEO | Un turista español da cerveza a un elefante en Kenia y desata la indignación mundial
El animal, llamado Bupa, fue rescatado hace más de 30 años y ahora se ha visto envuelto en un polémico vídeo que ha indignado a conservacionistas y amantes de la naturaleza.
kenia
turismo
españa
9
2
2
K
115
actualidad
13 comentarios
9
2
2
K
115
actualidad
#1
Pivorexico
El elefante ya llevaba una buena trompa , antes de probar la cerveza .
7
K
104
#5
Kantinero
#1
0
K
12
#8
Hombre_de_Estado
Yo, si fuera el juez keniata, le condenaría a beberse todo el pis que mee ahora el elefante. Así aprenden a comportarse estos imbéciles.
1
K
40
#6
MiguelDeUnamano
Si era Cruzcampo cualquier indignación es poca.
1
K
36
#7
Pacman
#6
dicen que le dieron cerveza
2
K
48
#10
MiguelDeUnamano
#7
Touché.
1
K
36
#4
The_Ignorator
Elefante cerveza
Menéame peta
1
K
23
#3
Katos
*
Una cerveza vs 3 tonaladas de masa corporal.
Es como si un humano mira fijamente una botella de whisky.
Absurdo
Canaunyapress con el odio a España en cada "noticia"
2
K
19
#2
capitan__nemo
¿Donde están juancar o su nieto?
0
K
18
#9
Rorschach_
Indignación mundial... Un titular así de idiota sí que debería desatarla.
0
K
10
#11
AngryBird
Españoles y mucho españoles por el mundo. Menuda vergüenza.
0
K
9
#12
Tecar
No es por lo que le puede hacer la cerveza en sí a un bicho que puede llegar a las 6 toneladas.
Es por la estupidez del turista chorra que lo mismo le da cerveza a un elefante que graba "yo estuve aquí" en el Partenón.
0
K
7
#13
Kalandraka125
Si ellos supieran...
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
