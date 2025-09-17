edición general
VÍDEO | Rosa Villacastín carga contra Ayuso en TVE: "Siento una vergüenza infinita... es una ignorante"

La periodista no se ha podido contener ante las polémicas declaraciones de la presidenta madrileña y Marta Flich la ha tenido que amonestar en directo en ‘Directo al Grano’ ...

| etiquetas: rosa villacastín , ayuso , gaza , tve
Skiner #3 Skiner *
Esto es lo que quiere conseguido.
Horas y horas de prensa, radio y televisión distrayendo la atención de lo importante.
Mientras tanto cada votación van en contra de la sociedad y nunca tienen nada positivo que aportar.
#1 Ricochet
Esta señora pasó de ser alguien importante en lo que a periodismo se refiere, a ser una don nadie que mendiga un puesto peloteando al gobierno
Gadfly #2 Gadfly
#1 no me acuerdo de cuando era alguien importante
