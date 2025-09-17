·
20
meneos
168
clics
VÍDEO | Rosa Villacastín carga contra Ayuso en TVE: "Siento una vergüenza infinita... es una ignorante"
La periodista no se ha podido contener ante las polémicas declaraciones de la presidenta madrileña y Marta Flich la ha tenido que amonestar en directo en ‘Directo al Grano’ ...
|
etiquetas
:
rosa villacastín
,
ayuso
,
gaza
,
tve
16
4
1
K
303
actualidad
#3
Skiner
*
Esto es lo que quiere conseguido.
Horas y horas de prensa, radio y televisión distrayendo la atención de lo importante.
Mientras tanto cada votación van en contra de la sociedad y nunca tienen nada positivo que aportar.
0
K
7
#1
Ricochet
Esta señora pasó de ser alguien importante en lo que a periodismo se refiere, a ser una don nadie que mendiga un puesto peloteando al gobierno
0
K
6
#2
Gadfly
#1
no me acuerdo de cuando era alguien importante
0
K
5
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
