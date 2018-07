El video con el Rey de España por el que medio Colombia se burla de su presidente electo

Iván Duque lleva días tratando de demostrar que no es un “títere” del ex presidente Álvaro Uribe. Desafortunadamente para él, no siempre tiene éxito en esa colosal empresa. Después de todo, sin el apoyo del patriarca de la derecha no estaría donde está. Estos días los colombianos se burlan de su encuentro con el rey de España, a quien le dio un recado ante las cámaras : “le mandó muchos saludos su gran amigo el presidente Uribe. Lo quiere mucho".