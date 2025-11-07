edición general
VÍDEO | Rajoy pide elecciones y Villaroya lo fulmina: "No he escuchado nada sobre los problemas reales"

El periodista José Miguel Villaroya desmonta en directo las palabras de Mariano Rajoy y le reprocha hablar de política sin mencionar “los problemas reales de la gente” ...

yoma #1 yoma
La época más sombría es cuando los jueces dictaminaron que el PP era una asociación corrupta creada para delinquir. En cualquier país democrático ese partido estaría ilegalizado. Por qué tiene que cesar un corrupto y no lo hace un partido.
