Puente de Cebu en Filipinas sacudido violentamente tras el terremoto de magnitud 6,9 [ENG]  

Un vídeo grabado desde el interior de un vehículo ha mostrado los momentos en que un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacudió el centro de Filipinas el martes. Las imágenes, tomadas en el Puente de Cebu, muestran cómo muchos motoristas se bajaron de sus vehículos y se agarraron a las barandillas del puente mientras la estructura se balanceaba. Se puede escuchar a los pasajeros del coche reaccionando alarmados a medida que los temblores se intensificaban.