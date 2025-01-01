edición general
Vídeo: Netflix lanza el tráiler de 'One Piece' en su temporada 2 'Rumbo a la Grand Line', y deja caer que tendrá una tercera

Aún sin fecha de estreno y avanzando que llegará en 2026, Netflix muestra las primeras imágenes de la segunda temporada de 'One Piece', y deja caer que ya trabaja en una tercera tanda de capítulos

#1 Abril_2025
¡Grande!
