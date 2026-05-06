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VÍDEO | Marc Giró comprueba "si es posible dejar de ser homosexual a hostias" en 'Cara al Show'

VÍDEO | Marc Giró comprueba "si es posible dejar de ser homosexual a hostias" en 'Cara al Show'  

Marc Giró ironiza sobre una sentencia judicial en un sketch de ‘Cara al Show’ que desata debate por su crudeza ...

| etiquetas: marc giró , homofobia , homosexuales , violencia
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3 comentarios
8 2 0 K 96 actualidad
#3 amlluch
Jajajajajajajaja

Este tío es lo más grande!!!

xD xD xD xD
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#2 sliana
monotema. y dicen que este tio es gracioso?
1 K 21
Apotropeo #1 Apotropeo
Con ese mismo tratamiento esta dejo de ser homosexual.
m.youtube.com/watch?v=7y54M2LWMT8
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menéame