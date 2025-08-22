edición general
24 meneos
21 clics
VÍDEO | Las imágenes de la hambruna: mujeres y niños se amontonan pidiendo comida en Gaza

VÍDEO | Las imágenes de la hambruna: mujeres y niños se amontonan pidiendo comida en Gaza

La ONU declara por primera vez la hambruna en la Franja mientras la población enfrenta inanición, miseria y muertes evitables ...

| etiquetas: gaza , palestina , onu , hambruna
20 4 0 K 212 actualidad
2 comentarios
20 4 0 K 212 actualidad
OCLuis #1 OCLuis
Cuando en el futuro nos pregunten a quienes presenciamos y vivimos este genocidio en directo que fue lo que hicimos para evitarlo tendremos que responder del mismo modo que lo estamos haciendo ahora: con el silencio. Con un vergonzoso y cómplice silencio.
5 K 76
#2 Traxtos
#1 Que en el futuro alguien haga esa pregunta dependerá de quién sea quien escriba la historia y lamentablemente no tiene pinta de que vaya a ser el Pueblo Gazatí.
1 K 10

menéame