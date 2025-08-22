·
VÍDEO | Las imágenes de la hambruna: mujeres y niños se amontonan pidiendo comida en Gaza
La ONU declara por primera vez la hambruna en la Franja mientras la población enfrenta inanición, miseria y muertes evitables ...
|
etiquetas
:
gaza
,
palestina
,
onu
,
hambruna
#1
OCLuis
Cuando en el futuro nos pregunten a quienes presenciamos y vivimos este genocidio en directo que fue lo que hicimos para evitarlo tendremos que responder del mismo modo que lo estamos haciendo ahora: con el silencio. Con un vergonzoso y cómplice silencio.
5
K
76
#2
Traxtos
#1
Que en el futuro alguien haga esa pregunta dependerá de quién sea quien escriba la historia y lamentablemente no tiene pinta de que vaya a ser el Pueblo Gazatí.
1
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
