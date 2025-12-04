edición general
VÍDEO | Feijóo asegura que The Objective “merecería un Pulitzer” y las redes estallan: "Eres un meme"

Una curiosa torsión del universo habría provocado que el líder del PP se lance a elogiar al medio digital español, mientras X se llena de ironía, memes y correcciones ortográficas

| etiquetas: the objective , feijóo , pulitzer
10 comentarios
mis_cojones_en_bata
Y no se lo otorga él mismo, porque no quiere!
Tiranoc
Correcto, un bulitzer o dos si son pequeños.
Meneador_Compulsivo
Seguro que Ábalos, Koldo, Cerdán y Sánchez también se ríen.
pazentrelosmundos
#6 toma pa cuando no tengas a mano la lista de cosas predefinidas que dices:

casos-aislados.com/Caso-por-partido.php?Partido=PP
Leon_Bocanegra
Jajajsjsjsjs ay que joderse.
The Objetive es el bulo hecho medio.
Es la asquerosa de Ketty Garat metiendo mierda a todas horas.
Un pulitzer me parecen pocos.
Mejor que sean 6
ur_quan_master
Meme, pero con la o.
comadrejo
Se merece el "pulitojete", por la dedicada competencia que les hace a los coleópteros scarabaeus laticollis. :troll: :troll:
oceanon3d
A veces no se si este personaje vive en otra realidad paralela, porque no se atreve (o no lo interesa) a sacar la cabeza de ahí, y piensa eso de verdad o si simplemente es un deleznable de mierda como parece a todas horas en esta realidad en la que creo vivo yo y cualquier penosa con mas de dos neuronas funcionales con un mínimo criterio.
Samaritan
Si es que no se puede ser más mediocre. Deja a M. Rajoy como un intelectual.
ikzuge
Qué es The Objective?
