8
meneos
91
clics
VÍDEO | Feijóo asegura que The Objective “merecería un Pulitzer” y las redes estallan: "Eres un meme"
Una curiosa torsión del universo habría provocado que el líder del PP se lance a elogiar al medio digital español, mientras X se llena de ironía, memes y correcciones ortográficas
etiquetas
the objective
feijóo
pulitzer
6
2
1
K
67
actualidad
10 comentarios
6
2
1
K
67
actualidad
#3
mis_cojones_en_bata
Y no se lo otorga él mismo, porque no quiere!
3
K
58
#5
Tiranoc
Correcto, un bulitzer o dos si son pequeños.
1
K
25
#6
Meneador_Compulsivo
Seguro que Ábalos, Koldo, Cerdán y Sánchez también se ríen.
2
K
18
#8
pazentrelosmundos
#6
toma pa cuando no tengas a mano la lista de cosas predefinidas que dices:
casos-aislados.com/Caso-por-partido.php?Partido=PP
0
K
12
#1
Leon_Bocanegra
Jajajsjsjsjs ay que joderse.
The Objetive es el bulo hecho medio.
Es la asquerosa de Ketty Garat metiendo mierda a todas horas.
Un pulitzer me parecen pocos.
Mejor que sean 6
0
K
11
#2
ur_quan_master
*
Meme, pero con la o.
0
K
11
#7
comadrejo
Se merece el "pulitojete", por la dedicada competencia que les hace a los coleópteros scarabaeus laticollis.
0
K
11
#4
oceanon3d
*
A veces no se si este personaje vive en otra realidad paralela, porque no se atreve (o no lo interesa) a sacar la cabeza de ahí, y piensa eso de verdad o si simplemente es un deleznable de mierda como parece a todas horas en esta realidad en la que creo vivo yo y cualquier penosa con mas de dos neuronas funcionales con un mínimo criterio.
0
K
8
#9
Samaritan
*
Si es que no se puede ser más mediocre. Deja a M. Rajoy como un intelectual.
0
K
7
#10
ikzuge
Qué es The Objective?
0
K
6
