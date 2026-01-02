·
4
meneos
58
clics
VÍDEO | Evacúan en directo a la presidenta de México: un fuerte terremoto interrumpe su rueda de prensa
Un seísmo de 6,5 sacude el sur de México y obliga a evacuar en directo a Sheinbaum
etiquetas
méxico
terremoto
3
1
0
K
47
actualidad
14 comentarios
actualidad
#1
Connect
#teahorrounclick
: No se ve una mierda. Ni temblor ni peña corriendo a rescatar a la mujer. Salen tranquilamente y hasta se echan unas risas.
1
K
23
#3
WcPC
#1
Este tipo clickbites me cabrea un huevo.
Yo vivo en un país con terremotos desde hace más de una década (Taiwan) y ya he vivido varios de más de 5, incluso uno de 7 pero a mucha profundidad (se sentía como 5)
Si yo ya estoy acostumbrado ni te digo la gente que se ha criado en entornos de terremotos, es más peligroso correr que ir a velocidad normal.
0
K
12
#4
YeahYa
#3
Han evacuado a la presidenta, se ha interrumpido la rueda de prensa, y ha habido un terremoto. Yo no sé dónde ves el clickbait, por mucho que estés muy acostumbrado a que tiemble el suelo
0
K
20
#5
WcPC
#4
Van tranquilamente hasta otra habitación.
Evacuar suena a que sale escoltada, a que a penas puede andar, evacuar se evacua a una persona herida...
Claro que es clickbait.
0
K
12
#6
YeahYa
*
#5
Según la RAE, evacuar es: "Desalojar a los habitantes de un lugar para evitarles algún daño."
No sé que atribuciones le pones a la palabra "evacuar", pero te equivocas. Y el titular no pone "evacuan de urgencia" ni nada parecido
0
K
20
#7
WcPC
*
#6
Hombre, si nos ponemos así, la definición no se aplica porque la presidenta no habita en ese lugar, es una sala de prensa.
Evacuan implica que la presidenta es el sujeto pasivo, no que sale por su propio pie.
0
K
12
#8
YeahYa
#7
Evacuar no significa que sea más rápido o más lento. Estás atribuyéndole un significado a la palabra que no existe.
0
K
20
#10
WcPC
#8
Repito, evacuan implica que el sujeto pasivo es la presidenta, si la presidenta sale por su propio pie no es evacuada por otra persona, ella sola sale.
0
K
12
#12
YeahYa
#10
Hay unas autoridades ahí que ordenan abandonar la sala. Yo creo que está clarísimo, la gente no decide personalmente abandonar tomando cada uno la decisión. Y cuando se evacua a gente de un lugar, no suele ser con la seguridad llevando a las personas como si fuesen bebés para sacarlos del lugar.
0
K
20
#13
WcPC
#12
Como tú quieras, yo ya he dicho lo que quería decir, no voy a perder más tiempo...
Buenas noches.
Buenas noches.
1
K
32
#9
YeahYa
#7
¿Debería poner que la presidenta 'se evacua a sí misma' según tu?
0
K
20
#11
WcPC
*
#9
A ver que es una NO noticia, por eso es clickbite.
Si quieres decir algo sería, "la rueda de prensa se interrumpe por el terremoto y la presidenta sale de la sala de prensa"
Pero es que eso, que es lo ocurrido, es una no noticia y nadie haría click en la noticia...
Por eso es clickbite.
0
K
12
#14
YeahYa
#11
Nadie haría un titular repitiendo 'prensa' dos veces. Por otro lado, quieres que evacuar signifique lo que a ti te da la gana que significa, te la suda la RAE, así que poco puedo hacer.
La razón pa ti y ya
La razón pa ti y ya
0
K
20
#2
rafeame
Cuando te sorprende un terremoto fuerte, lo normal es evacuar.
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
