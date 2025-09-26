·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
34
clics
VÍDEO | Esteve (Desokupa) amenaza a una reportera de RTVE: "La próxima vez que te vea, tu micro volará"
El líder de la organización ultraderechista Desokupa, Daniel Esteve, ha vuelto a protagonizar un episodio polémico tras cargar contra una periodista de RTVE durante y después de un acto público en Madrid
|
etiquetas
:
daniel esteve
,
desokupa
5
1
0
K
77
actualidad
6 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Torrezzno
Que manía tienen los ultras en tirar el micro a los periodistas
0
K
20
#2
luckyy
Otro monstruo creado por Ana Rosa
1
K
12
#4
Pivorexico
*
Se trata de una IA monguer;
"El dueño de Desokupa alega que pudo ser suplantado por una IA cuando llamó “rata” al líder de Facua"
www.eldiario.es/politica/dueno-desokupa-alega-pudo-suplantado-ia-llamo
(es una IA tan lerda que no corre ni el Doom)
0
K
12
#6
YeahYa
#4
Puede ser artificial, pero no te flipes con lo de "inteligencia"
0
K
20
#5
johel
*
Si se lo quita sin violencia, lo tira, lo paga y se come el juicio, no hay problema, pero que no vaya de derechita valiente y se cague encima.
Otros han tirado el micro a autentica escoria buscabroncas y han apechugado con las consecuencias de sus actos.
0
K
11
#3
Perrota
*
Es una IA
Por cierto, me sale Menéame descolocado en móvil. Cada día peor.
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
