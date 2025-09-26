edición general
VÍDEO | Esteve (Desokupa) amenaza a una reportera de RTVE: "La próxima vez que te vea, tu micro volará"

El líder de la organización ultraderechista Desokupa, Daniel Esteve, ha vuelto a protagonizar un episodio polémico tras cargar contra una periodista de RTVE durante y después de un acto público en Madrid

Torrezzno
Que manía tienen los ultras en tirar el micro a los periodistas
luckyy
Otro monstruo creado por Ana Rosa
Pivorexico
Se trata de una IA monguer;

"El dueño de Desokupa alega que pudo ser suplantado por una IA cuando llamó “rata” al líder de Facua"
www.eldiario.es/politica/dueno-desokupa-alega-pudo-suplantado-ia-llamo

(es una IA tan lerda que no corre ni el Doom)
YeahYa
#4 Puede ser artificial, pero no te flipes con lo de "inteligencia"
johel
Si se lo quita sin violencia, lo tira, lo paga y se come el juicio, no hay problema, pero que no vaya de derechita valiente y se cague encima.
Otros han tirado el micro a autentica escoria buscabroncas y han apechugado con las consecuencias de sus actos.
Perrota
Es una IA xD

Por cierto, me sale Menéame descolocado en móvil. Cada día peor.
