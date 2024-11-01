·
Vídeo de la entrevista completa con la agresión a Savanna Craven
Entrevista entre una abortista y una antiabortista termina mal. El fiscal desestimó el caso. Agresión: 19:50
etiquetas
:
savanna
,
craven
#1
XXguiriXX
Típica entrevistadora de derechas palurda que pone palabras, tergiversa y hasta inventa dichos del entrevistado. Si os parece que la entrevistadora hace un buen trabajo, os aconsejo ver el capítulo de South Park sobre Charlie Kirk para un buen resumen de las técnicas que suelen usar.
0
K
12
#2
BastardWolf
*
A que adivino sin ver el video quien fue la que toco tantos los cojones que terminaron zurrandola?
0
K
12
#3
tul
#2
a quien se le ocurre usar argumentos razonados contra una tarada integrista y violenta verdad?
0
K
12
#4
Suleiman
#2
Donde vas a parar, mejor a ostias que argumentar!
0
K
13
