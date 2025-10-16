VIDEO: un coche de la Policía Local empotrado contra un autobús | Vitoria-Gasteiz  

Como se puede apreciar en el vídeo que ilustra esta noticia, el coche de la Policía Local se encontraba circulando por el carril izquierdo a gran velocidad y con las luces de emergencia encendidas. La patrulla pierde el control por el impacto con otro vehiculo y se estampa frontalmente contra el autobús. Los policías locales han tenido que ser trasladados este miércoles a un centro hospitalario tras ser desencarcelados por los bomberos.