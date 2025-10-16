edición general
VIDEO: un coche de la Policía Local empotrado contra un autobús | Vitoria-Gasteiz

Como se puede apreciar en el vídeo que ilustra esta noticia, el coche de la Policía Local se encontraba circulando por el carril izquierdo a gran velocidad y con las luces de emergencia encendidas. La patrulla pierde el control por el impacto con otro vehiculo y se estampa frontalmente contra el autobús. Los policías locales han tenido que ser trasladados este miércoles a un centro hospitalario tras ser desencarcelados por los bomberos.

Pacofrutos #1 Pacofrutos
youtube.com/shorts/n2lIxWASJY4?si=EQB061WHrdwVaXBq
Lo mejor el comentario del chofer del autobús. "¡Ostia puta!".
frg #2 frg *
¿El autobusero está bien?

Me contesto, el conductor bien.
Apotropeo #3 Apotropeo
Pues en Vitoria no sé pero, en mi ciudad, irán a tomar café o era el fin de turno
Pacofrutos #4 Pacofrutos
#3 #3 Creo que se dirigían al carrocero por un arañazo.
