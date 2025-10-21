·
4992
clics
El vídeo del Ministerio de Vivienda que no ha sentado como creían: "Creo que no lo sabéis, pero gobernáis vosotros"
4849
clics
VÍDEO | Josema Yuste asegura que no trabaja por culpa de Pedro Sánchez y desata carcajadas en redes
3799
clics
El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
4685
clics
Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos
4696
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
más votadas
737
Mazón evita aclarar qué ha hecho con los 12 millones donados por ciudadanos y empresas para víctimas de la Dana
373
La asociación Amama denuncia ante la Fiscalía el borrado de historiales médicos en Andalucía
406
Genocida no cumple su palabra
376
La Fiscalía investiga a seis colegios religiosos por un presunto fraude en el uso de dinero público para pagar a profesores
401
Israel lanzó "153 toneladas de bombas" en Gaza y acusó a Hamas de violar la tregua
VÍDEO | Un avión golpea un hangar militar en Badajoz y se cancela el vuelo antes de despegar
Un avión de la Compañía Air Nostrum ha impactado contra un hangar en la parte militar del aeropuerto de Badajoz, no ha habido heridos.
|
etiquetas
:
badajoz
,
aeropierto
,
avión
,
incidente
,
hangar
,
militar
actualidad
relacionadas
