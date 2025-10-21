edición general
VÍDEO | Un avión golpea un hangar militar en Badajoz y se cancela el vuelo antes de despegar

Un avión de la Compañía Air Nostrum ha impactado contra un hangar en la parte militar del aeropuerto de Badajoz, no ha habido heridos.

