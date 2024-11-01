edición general
Vidente de TikTok deberá pagar $10 millones a profesora por falsas acusaciones sobre asesinatos de Idaho

Ashley Guillard influencer de TikTok que acusó falsamente a una profesora de la Universidad de Idaho de estar implicada en el asesinato en 2022 de cuatro estudiantes universitarios ha sido condenada a pagarle 10 millones de dólares por daños y perjuicios. Guillard (41) había ganado seguidores en Internet teorizando sobre casos de gran repercusión a través de lo que ella describía como “intuición espiritual”, a menudo utilizando cartas del tarot.

9 comentarios
Rixx #1 Rixx
Esa no la vio venir xD
11 K 117
adimdrive #5 adimdrive
#1 Clint Barton
0 K 10
josde #2 josde
Un vidente de pega que paga.xD
1 K 32
skaworld #9 skaworld
#8 Es basicamente lo mismo pero huele peor
1 K 24
skaworld #7 skaworld
#6 La rumpología funciona, deberias probarla.
1 K 24
#8 mcfgdbbn3
#7: ¿Y la "Trumpología"? :-P
0 K 12
skaworld #4 skaworld *
Una pena que no pueda expandir sus habilidades en rumpología en alguna prision
0 K 12
#6 mcfgdbbn3
#4: Esta no tiene poderes de nada.
0 K 12

