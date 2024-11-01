Vidente de TikTok deberá pagar $10 millones a profesora por falsas acusaciones sobre asesinatos de Idaho

Ashley Guillard influencer de TikTok que acusó falsamente a una profesora de la Universidad de Idaho de estar implicada en el asesinato en 2022 de cuatro estudiantes universitarios ha sido condenada a pagarle 10 millones de dólares por daños y perjuicios. Guillard (41) había ganado seguidores en Internet teorizando sobre casos de gran repercusión a través de lo que ella describía como “intuición espiritual”, a menudo utilizando cartas del tarot.
