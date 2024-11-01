De Videla a Bignone, siete años de terrorismo de Estado

Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado que convirtió a la Argentina en un gran campo de concentración, con miles de detenidos-desaparecidos y asesinados. Comenzaba la noche más negra de la reciente historia argentina. En esta entrega de la serie sobre los 50 años del golpe, repasamos la galería de dictadores que sojuzgaron a la Argentina durante siete años. El presidente no controlaba totalmente los diversos feudos. El ejemplo más brutal fue el del general Luciano Benjamín Menéndez, que dijo: “Yo soy amo y señor de la vida y la