Vida trágica de los actores de teatro

Los actores de teatro actuaban ante miles de personas y podían llegar a ser famosos, pero en la antigua Roma eran despojados de sus derechos cívicos. ¿Cómo era realmente la vida de los hombres que subían a los escenarios romanos? Por deslumbrantes que fueran sus actuaciones ante un teatro abarrotado, su profesión los relegaba a los estratos más bajos de la sociedad. Por ley, eran considerados infames ; personas de mala reputación, despojadas de sus derechos cívicos y agrupadas junto a los esclavizados.