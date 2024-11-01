La vida ocultada de Miguel Tellado y sus vínculos con la trama narco Juncal-Feijóo-Rajoy con raíces de Ferrol

Su verdadero lanzamiento llegó con su nombramiento como Jefe de Prensa del Ayuntamiento de Ferrol entre 2003 y 2007. Este cargo, aparentemente municipal, fue el trampolín crucial. No por el puesto en sí, sino por quién lo ostentaba: el alcalde Juan Manuel Juncal Rodríguez, una figura central en el entramado de poder que conectaba la política gallega con el negocio del narcotráfico a través de una red de testaferros y sociedades opacas.