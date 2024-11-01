Vida de un mierdificador  

edición general
Cory Doctorow popularizó el término mierdificación como vivo ejemplo de la decadencia de la tecnología que primero es útil, luego intenta sacarle la pasta a la gente, y finalmente abusa hasta de sus propios clientes, antes de dar asco y finalmente morir. El protagonista de este vídeo es, precisamente, un mierdificador, un mítico personaje que jode todo lo que era bueno por razones incomprensibles. Lo mejor del vídeo, cuando llega al apartado de la mierdificación de internet y expone cómo, rincón a rincón, hemos acabado navegando por un lodozal…

JanSmite #1 JanSmite
Había un capítulo de Black Mirror sobre el tema, sobre cómo te dan un servicio del que depende, literalemente, tu vida, y te van apretando las tuercas con cambios de tarifas y suscripciones, sabiendo que vas a pagar.
ruinanamas #2 ruinanamas
Me ha recordado a Softonic...
