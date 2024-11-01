Vida de un mierdificador  

Cory Doctorow popularizó el término mierdificación como vivo ejemplo de la decadencia de la tecnología que primero es útil, luego intenta sacarle la pasta a la gente, y finalmente abusa hasta de sus propios clientes, antes de dar asco y finalmente morir. El protagonista de este vídeo es, precisamente, un mierdificador, un mítico personaje que jode todo lo que era bueno por razones incomprensibles. Lo mejor del vídeo, cuando llega al apartado de la mierdificación de internet y expone cómo, rincón a rincón, hemos acabado navegando por un lodozal…