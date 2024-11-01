Macaulay Culkin 35 años después de 'Solo en casa': el éxito que lo catapultó a la fama y el infierno que lo transformó

Su deterioro físico se debía a graves problemas de adicciones, algo que siempre llegó a desmentir, aunque fue detenido en una ocasión por posesión de marihuana y medicamentos. En este punto, surgieron todo tipo de conversaciones sobre excesos y problemas de conducta que hacían presagiar que su nombre acabaría en la lista de grandes tragedias de Hollywood. Se dijo también que se arruinó, que Hollywood lo vetó, pero lo cierto es que retomó su carrera y ha hecho varios trabajos puntuales en series.