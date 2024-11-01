La vida del ladrillero

El albañil es el que pone ladrillos y el ladrillero es el que los fabrica. Pero si hablamos de invertir en ladrillo, el ladrillero es el que invierte en ladrillo. Todavía no lo ha admitido la RAE, pero en la revisión del año que viene lo van a meter, para que luego digáis que el lenguaje es algo estático.
| etiquetas: ladrillo , inmobiliaria
Los mismos argumentos ultras y las mismas mentiras, para además, no dar un consejo real porque todo depende de un futuro que ningún economista es capaz de predecir.
"Pasar de 83.400€ a 261.700€ en 30 años es una rentabilidad del 4,2% anual.
-Indexándome gano más"
Prácticamente está diciendo que es mejor comprar un fondo indexado que una inversión inmobiliaria normal.
Pero ¿va a prosperar comparativamente más y lo suficiente África y Sudamérica para que no sigan llenando las ciudades?
Pero ¿la estructura económica y sectorial de España va a cambiar para que el teletrabajo pueda implantarse más?
Pero ¿de dónde va a salir la renta básica mayoritaria si estamos en una economía con déficit perpetuo?