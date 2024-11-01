edición general
La vida del ladrillero

El albañil es el que pone ladrillos y el ladrillero es el que los fabrica. Pero si hablamos de invertir en ladrillo, el ladrillero es el que invierte en ladrillo. Todavía no lo ha admitido la RAE, pero en la revisión del año que viene lo van a meter, para que luego digáis que el lenguaje es algo estático.

cosmonauta #1 cosmonauta
"La realidad es que la inversión inmobiliaria ha sido un excelente escudo contra la perdida de valor de la moneda FIAT hasta ahora, pero, ¿qué va a pasar cuando la población empiece a bajar?, ¿qué barrios van a ser los primeros en notar la caída de los precios?, y ¿qué pasaría si la gente volviera al pueblo por una adopción masiva del teletrabajo o por qué no hay empleo para todos y la gente con renta básica abandonara las grandes ciudades?."
powernergia #3 powernergia
Uno que da consejos de inversiones inmobiliarias culpando a los inmigrantes de la subida de precios en la vivienda.

Los mismos argumentos ultras y las mismas mentiras, para además, no dar un consejo real porque todo depende de un futuro que ningún economista es capaz de predecir.
cosmonauta #4 cosmonauta *
#3 Justo lo envié por lo contrario. Da poca opinión pero, si lees entre líneas dice

"Pasar de 83.400€ a 261.700€ en 30 años es una rentabilidad del 4,2% anual.

-Indexándome gano más"

Prácticamente está diciendo que es mejor comprar un fondo indexado que una inversión inmobiliaria normal.
powernergia #5 powernergia
#4 También dice: "rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras", y ante la incertidumbre siempre algo tan tangible como el ladrillo.
crycom #7 crycom
#0 "¿qué va a pasar cuando la población empiece a bajar?, ¿qué barrios van a ser los primeros en notar la caída de los precios?, y ¿qué pasaría si la gente volviera al pueblo por una adopción masiva del teletrabajo o por qué no hay empleo para todos y la gente con renta básica abandonara las grandes ciudades?"

Pero ¿va a prosperar comparativamente más y lo suficiente África y Sudamérica para que no sigan llenando las ciudades?
Pero ¿la estructura económica y sectorial de España va a cambiar para que el teletrabajo pueda implantarse más?
Pero ¿de dónde va a salir la renta básica mayoritaria si estamos en una economía con déficit perpetuo?
Olepoint #6 Olepoint
Hay una gran diferencia entre especular e invertir.
baycorps #2 baycorps
Con suerte pone "El cielo" como ejemplo de referencia...
