Victòria Rosselló, meteoróloga de À Punt, sobre la DANA: “Se pudo ver con muchos días de antelación”  

La jefa del servicio del Tiempo de À Punt, Victòria Rosselló, recuerda un año después de la dana del 29 de octubre del 2024 que su equipo avisó que el episodio de lluvias que vendía era muy peligroso. "Nos preocupaba mucho una previsión que era muy peligrosa y que sabíamos que sería histórica", ha recordado. "Las dimensiones del desastre humano no las podíamos sospechar de ninguna forma porque esta situación se pudo ver con muchos días de antelación", ha añadido. [EN VALENCIANO]