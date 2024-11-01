edición general
Victòria Rosselló, meteoróloga de À Punt, sobre la DANA: “Se pudo ver con muchos días de antelación”

Victòria Rosselló, meteoróloga de À Punt, sobre la DANA: “Se pudo ver con muchos días de antelación”  

La jefa del servicio del Tiempo de À Punt, Victòria Rosselló, recuerda un año después de la dana del 29 de octubre del 2024 que su equipo avisó que el episodio de lluvias que vendía era muy peligroso. "Nos preocupaba mucho una previsión que era muy peligrosa y que sabíamos que sería histórica", ha recordado. "Las dimensiones del desastre humano no las podíamos sospechar de ninguna forma porque esta situación se pudo ver con muchos días de antelación", ha añadido. [EN VALENCIANO]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Y esto es de lo que no se habla en general, que se sabía de antes pero no hubo prevención y sigue sin haberla para no espantar el consumo, ayer en Sevilla la misma, inundaciones y nada de alertas que viene el 1 de noviembre. Para que ellos sigan haciendo negocios con nuestras vidas, para que sigan negando el cambio climático en contra del derecho internacional, para que sigamos sin sistemas de prevención temprana un año después, con inundaciones masivas arrasando Sevilla, Tarragona, Aragón,…   » ver todo el comentario
#3 mrM4
#1 La propia universidad canceló clases el dia antes. Hay que recordar que este señor está al servicio de los empresarios y esos no perdonan un dia laborable
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#3 Y japón avisó antes. No son los trabajadores, no es el trabajo, es el consumo primero. Cuando hay una alerta así valencia se para, literalmente a cero, no hay nadie por las calles, el turismo, las reservas paran...
safeman #4 safeman
#1 Si hasta lo comentaban en la previsión meteorologica de la TeleGaita... que les iba una buena para Valencia... 2 o 3 días antes.
elgranpilaf #5 elgranpilaf
#1 No se puede resumir mejor
vviccio #10 vviccio *
Falta educación en autoprotección y ahora es más necesario porque cada vez hay más amenazas.
Imagina que la mayoría de la gente hubiera hecho caso a la AEMET en vez de esperar a los avisos del gobierno de turno. ¿Cuántos trabajadores hubieran acabado despedidos?.
Aunque la amenaza ocurra en una víspera de fin de semana si hay alerta roja pues toca sacrificar todos los planes que se tenga y no jugar a la ruleta rusa a de que a lo mejor queda en nada.
La alerta roja debe eximir a todos los…   » ver todo el comentario
Derko_89 #9 Derko_89
Sigo en twitter varias cuentas de meteorología, que llevan una semana retuiteando tuits propios de hace un año, que vaticinaban lo que se cernía sobre Valencia; y es curioso de ver cómo pocos días antes de la riada, las respuestas de esos tuits estaban plagadas de negacionistas llamándoles alarmistas y vendidos. Supongo que no habrán encontrado hoyo suficientemente hondo en el que esconderse los muy sinvergüenzas.
#2 Dexton
#7 ldoes
#2 Corre, que atacan a Mazón! Control de daños y mete al Perro como sea!
Andreham #8 Andreham
#2 Pero fíjate que a uno, con razón, le pegaron con una pala (aunque diera a otro) el día que apareció y el otro ha ido al funeral que provocó y sólo le han gritado un poquito.
