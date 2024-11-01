Victòria Rosselló, meteoróloga de À Punt, sobre la DANA: “Se pudo ver con muchos días de antelación”  

La jefa del servicio del Tiempo de À Punt, Victòria Rosselló, recuerda un año después de la dana del 29 de octubre del 2024 que su equipo avisó que el episodio de lluvias que vendía era muy peligroso. "Nos preocupaba mucho una previsión que era muy peligrosa y que sabíamos que sería histórica", ha recordado. "Las dimensiones del desastre humano no las podíamos sospechar de ninguna forma porque esta situación se pudo ver con muchos días de antelación", ha añadido. [EN VALENCIANO]
Imagina que la mayoría de la gente hubiera hecho caso a la AEMET en vez de esperar a los avisos del gobierno de turno. ¿Cuántos trabajadores hubieran acabado despedidos?.
Aunque la amenaza ocurra en una víspera de fin de semana si hay alerta roja pues toca sacrificar todos los planes que se tenga y no jugar a la ruleta rusa a de que a lo mejor queda en nada.
