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La victoria de Bally Bagayoko en Saint-Denis,Francia, ya no cabe en el molde racista de su vieja élite

La victoria de Bally Bagayoko en Saint-Denis ha desatado el pánico de una derecha francesa incapaz de aceptar que la Francia real ya no es blanca, rica y heredera del colonialismo. El problema para cierta derecha francesa no es la corrupción, ni la desigualdad, ni el precio de la vivienda. El problema es que un hombre negro gobierne una ciudad simbólica de la periferia parisina sin pedir perdón por existir. Han estudiado. Trabajan. Forman familias. Son médicos, abogados, periodistas, educadoras y educadores sociales. Votan. Se presentan...

| etiquetas: victoria , bally bagayoko , saint-denis , molde racista
5 0 0 K 100 Racismo
2 comentarios
5 0 0 K 100 Racismo
  1. cocolisto #1 cocolisto
    "Eso es lo que realmente irrita a la derecha mediática francesa: que las periferias ya no aceptan ser únicamente mano de obra barata o carne de cañón policial.

    Durante años, la banlieue solo aparecía en televisión para hablar de disturbios, incendios o “guetos islamistas”. Ahora aparece porque produce liderazgo político. Y eso cambia el relato entero"
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  2. #2 Cincocuatrotres *
    Seguramente no habra mucho blancos en Saint-Denis, no fue este el barrio en el que en la final de no sé que torneo a los españaoles qque fueron les agredieron y robaron en masa? Pregunto
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menéame