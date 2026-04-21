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Las víctimas de los Testigos de Jehová podrán seguir denunciando a la «secta destructiva»

Las víctimas de los Testigos de Jehová podrán seguir denunciando a la «secta destructiva»

Un juzgado desestima la demanda de la confesión religiosa que consideraba que agruparse en una asociación y contar sus experiencias como antiguos miembros vulneraba su honor.

| etiquetas: testigos de jehová , victimas , secta destructiva
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