Víctimas de Kote Cabezudo protestan contra el permiso de tres días de permiso sin control cuando le restan 12 años de pena | País Vasco

Víctimas del fotógrafo donostiarra Juan José 'Kote' Cabezudo se han concentrado en la entrada principal de la cárcel de Martutene para protestar por la concesión de un permiso de tres días sin control policial para un condenado por dos agresiones sexuales. Instituciones Penitenciarias vascas advirtieron al menos a una de las victimas de la concesión de este permiso con apenas 8 años de prisión de los 20 años de pena. el recluso habría abandonado el centro presuntamente semiescondido en la parte trasera de un turismo y no como el resto de los