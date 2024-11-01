edición general
Las víctimas de la erupción de Pompeya vestían túnica y manto de lana pesada, hecho que sugiere condiciones ambientales diferentes en verano

El grupo de investigación en cultura de la muerte ÁTROPOS de la Universitat de València (UV), de acuerdo con el análisis de catorce calcos de Pompeya, ha concluido que, tanto dentro como fuera de las casas, las víctimas de la erupción vestían túnica y manto de lana, y esta lana, de la forma que estaba tejida, era muy pesada. El trabajo también sugiere que las condiciones ambientales de agosto del 79 d.C., cuando se produjo la erupción que enterró la ciudad, podrían haber sido muy diferentes a las esperadas.

cuchufleto #1 cuchufleto
En el canal de Youtube "Antigua Roma al día" han sugerido varias veces que lo que podría estar mal es la fecha de la erupción. Parece ser que se han encontrado ciertas pintadas en las paredes con nombres de candidatos a elecciones que se celebraron después de Septiembre, así como la presencia de vino en grandes ánforas y tinajas que sugieren que la vendimia ya se había realizado, y también la aparición de alguna moneda supuestamente acuñada más tarde de Agosto. Se especula con que la…   » ver todo el comentario
mikeoptiko #2 mikeoptiko
#1 no conocía el canal, gracias!
