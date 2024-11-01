Las víctimas de la erupción de Pompeya vestían túnica y manto de lana pesada, hecho que sugiere condiciones ambientales diferentes en verano

El grupo de investigación en cultura de la muerte ÁTROPOS de la Universitat de València (UV), de acuerdo con el análisis de catorce calcos de Pompeya, ha concluido que, tanto dentro como fuera de las casas, las víctimas de la erupción vestían túnica y manto de lana, y esta lana, de la forma que estaba tejida, era muy pesada. El trabajo también sugiere que las condiciones ambientales de agosto del 79 d.C., cuando se produjo la erupción que enterró la ciudad, podrían haber sido muy diferentes a las esperadas.