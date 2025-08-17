Las víctimas conmemoran el octavo aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils a la espera de una oficina que las atienda

Las víctimas del terrorismo confían en que la Generalitat ponga en marcha la creación de una oficina para atenderlas. Lo ha expresado uno de los portavoces del colectivo, Robert Manrique, en el homenaje a las víctimas del 17A en la Rambla de Barcelona, en el lugar donde la furgoneta de Younes Abouyaaqoub paró después de arrollar a decenas de personas la tarde del 17 de agosto de 2017. Los ataques, de los que se cumplen este domingo ocho años, dejaron 16 muertos y a más de 300 personas con heridas físicas y secuelas psicológicas.